Bologna autobus contro una colonna in via Petroni | due palazzi evacuati e strada chiusa

A Bologna, intorno a mezzogiorno, un autobus della linea C ha perso il controllo e si è schiantato contro una colonna in via Petroni, probabilmente a causa di un malore dell’autista. L’incidente ha reso necessario evacuare due palazzi nelle vicinanze e ha portato alla chiusura temporanea della strada. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente e le eventuali conseguenze.

Bologna, 15 gennaio 2026 – Un probabile malore dell’autista della navetta della linea C: così, intorno a mezzogiorno, il mezzo pubblico è finito contro una colonna del portico tra piazza Verdi e l’incrocio con via Petroni. La colonna ha subìto danni tali che due palazzi sono stati dichiarati “ non fruibili ” dai vigili del fuoco: sono una trentina le persone che hanno dovuto lasciare i loro appartamenti. L’incidente in pieno centro storico. L’incidente è avvenuto nel cuore della zona universitaria e la strada è stata completamente chiusa al traffico per permettere alla Polizia locale arrivata sul posto di effettuare i rilievi e ai Vigili del fuoco di verificare lo stato della colonna dopo l’impatto con la navetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, autobus contro una colonna in via Petroni: due palazzi evacuati e strada chiusa Leggi anche: Bus Tper contro la colonna: strada chiusa Leggi anche: Fumo da un autobus scolastico sulla strada verso Udine, studenti evacuati: nessun ferito La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bologna, autobus si scontra con una colonna in piazza Verdi: la scena dell'incidente - (LaPresse) Questa mattina, giovedì, a Bologna, un autobus della compagnia dei trasporti pubblici locali Tper si è scontrato contro una colonna ... stream24.ilsole24ore.com

