Metal detector in arrivo la direttiva ministeriale Piantedosi | Controlli a sorpresa nelle scuole su richieste dei presidi

La prossima direttiva ministeriale prevede controlli con metal detector nelle scuole, su richiesta dei presidi. Il ministro Piantedosi ha annunciato che si svolgeranno verifiche a sorpresa per rafforzare la sicurezza negli istituti scolastici, in collaborazione con il ministro Valditara. Questa misura mira a prevenire situazioni di rischio e garantire un ambiente più sicuro per studenti e personale scolastico.

La misura sarà operativa nelle prossime ore e verrà inviata ai dirigenti scolastici e ai prefetti. I dispositivi potranno essere utilizzati su richiesta dei presidi, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, per contrastare il fenomeno crescente del porto di coltelli tra i giovani. I controlli con metal detector potranno essere effettuati davanti alle scuole, all'ingresso degli istituti o nelle aree esterne su richiesta dei dirigenti scolastici. La decisione operativa verrà presa insieme ai prefetti territoriali. I controlli potranno avvenire a sorpresa, quando i presidi riterranno necessario intervenire.

In seguito alla tragica morte di Abu Youssef, si apre un dibattito sull’adozione di misure di sicurezza nelle scuole.

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole.

