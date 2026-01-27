Metal detector a scuola in arrivo la direttiva ministeriale Piantedosi | Controlli a sorpresa nelle scuole su richieste dei presidi

La prossima direttiva ministeriale prevede l’uso di metal detector nelle scuole italiane, con controlli a sorpresa richiesti dai presidi. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza nelle istituzioni scolastiche, garantendo ambienti più protetti per studenti e personale. La misura, annunciata dal ministro Piantedosi, rappresenta un passo importante nel rafforzamento della prevenzione e della tutela all’interno delle scuole pubbliche.

La misura sarà operativa nelle prossime ore e verrà inviata ai dirigenti scolastici e ai prefetti. I dispositivi potranno essere utilizzati su richiesta dei presidi, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, per contrastare il fenomeno crescente del porto di coltelli tra i giovani. I controlli con metal detector potranno essere effettuati davanti alle scuole, all’ingresso degli istituti o nelle aree esterne su richiesta dei dirigenti scolastici. La decisione operativa verrà presa insieme ai prefetti territoriali. I controlli potranno avvenire a sorpresa, quando i presidi riterranno necessario intervenire.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L’ipotesi di installare metal detector nelle scuole, avanzata dal ministro Valditara, ha incontrato resistenze tra i dirigenti scolastici, che evidenziano difficoltà legate ai tempi di controllo e alle aree non presidiate.

