Via al rimborso delle rette per i servizi all' Infanzia per i Comuni dell' ambito 16

Il Comune di Spoltore ha avviato il rimborso delle rette per i servizi all'infanzia. Le famiglie che hanno pagato la mensa o le rette scolastiche per i bambini da 0 a 6 anni possono chiedere il rimborso totale o parziale. L'iniziativa riguarda i servizi offerti dalle strutture pubbliche e mira ad alleggerire le spese delle famiglie dopo i costi sostenuti negli ultimi mesi. L'avviso è stato pubblicato dall'ambito distrettuale numero 16, di cui Spoltore è capofila, e le domande sono già aperte.

Possono presentare domanda le famiglie residenti a Spoltore e nei comuni di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano È stato pubblicato dall'ambito distrettuale numero 16, di cui Spoltore è capofila, l'avviso per il rimborso, totale o parziale, delle rette scolastiche e dei costi sostenuti per il servizio mensa dalle famiglie degli allievi delle strutture pubbliche nella fascia d'età 0-6 anni. La domanda può essere presentata dalle famiglie residenti a Spoltore e nei comuni di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosciano.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Ambito 16 Arrivano 6 milioni per asili nido e scuole dell'infanzia: serviranno a sostenere la didattica e ridurre le rette Il bilancio di previsione 2026. Conferme per servizi educativi e sociali. Previsto l’adeguamento delle rette Il bilancio di previsione 2026 del Comune di Ravenna si avvia alla conclusione, con un focus sulle conferme per i servizi educativi e sociali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ambito 16 Argomenti discussi: Fondo imputati assolti, come accedere al rimborso; Abbona la tua scuola e ottieni il rimborso grazie al contributo per l’editoria; Pro-Gest trova l’intesa sul debito, rimborso nel 2030 e cessioni al via; Comunicazione Italiana. Via al rimborso delle rette per i servizi all'Infanzia per i Comuni dell'ambito 16Possono presentare domanda le famiglie residenti a Spoltore e nei comuni di Brittoli, Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Elice, Moscufo, Nocciano, Pianella, Rosci ... ilpescara.it Fondazione Rete Lirica, via al rimborso dei bigliettiLa Fondazione Rete Lirica delle Marche comunica che da domani, verrà dato il via ai rimborsi dei biglietti e delle quote di abbonamento per l’opera ’L’italiana in Algeri’ di Gioachino Rossini. La ... ilrestodelcarlino.it Al via i tirocini retributi del CNEL! Nuovi posti vacanti con rimborso spese di 800 euro mensili. Ecco tutti i dettagli sui requisiti e come presentare la candidatura - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.