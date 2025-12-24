Arrivano circa 6 milioni di euro dal Piano nazionale 0-6 anni quale contributo agli asili nido e dell’infanzia e alle famiglie. La dotazione finanziaria fa riferimento alle annualità 2024 e 2025 e ha una doppia destinazione: circa 4 milioni, di derivazione statale, sono destinati alle strutture. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Arrivano 6 milioni per asili nido e scuole dell'infanzia: serviranno a sostenere la didattica e ridurre le rette

Leggi anche: Supplenze negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia: pubblicati i bandi

Leggi anche: In Sicilia mancano asili nido e servizi per l’infanzia: così la crisi demografica cancella alunni e scuole, mentre l’emigrazione giovanile svuota le classi primarie e mette a rischio il futuro dell’isola

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Politiche sociali: arrivano in Abruzzo 6 milioni di euro per gli asili nido; Asili nido e infanzia in Abruzzo: 6 milioni per famiglie e strutture educative; Istruzione, all'Abruzzo 6 milioni per asili e riduzione rette a famiglie.

Istruzione, all'Abruzzo 6 milioni per asili e riduzione rette a famiglie - Arrivano alla Regione Abruzzo circa 6 milioni di euro dal Piano nazionale 0- ansa.it