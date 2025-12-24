Arrivano 6 milioni per asili nido e scuole dell' infanzia | serviranno a sostenere la didattica e ridurre le rette
Arrivano circa 6 milioni di euro dal Piano nazionale 0-6 anni quale contributo agli asili nido e dell’infanzia e alle famiglie. La dotazione finanziaria fa riferimento alle annualità 2024 e 2025 e ha una doppia destinazione: circa 4 milioni, di derivazione statale, sono destinati alle strutture. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Supplenze negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia: pubblicati i bandi
Leggi anche: In Sicilia mancano asili nido e servizi per l’infanzia: così la crisi demografica cancella alunni e scuole, mentre l’emigrazione giovanile svuota le classi primarie e mette a rischio il futuro dell’isola
Politiche sociali: arrivano in Abruzzo 6 milioni di euro per gli asili nido; Asili nido e infanzia in Abruzzo: 6 milioni per famiglie e strutture educative; Istruzione, all'Abruzzo 6 milioni per asili e riduzione rette a famiglie.
Istruzione, all'Abruzzo 6 milioni per asili e riduzione rette a famiglie - Arrivano alla Regione Abruzzo circa 6 milioni di euro dal Piano nazionale 0- ansa.it
Regione Abruzzo, comunicato: Dal Piano nazionale 0-6 anni 6 milioni di euro per asili e per abbattimento rette alle famiglie - 6 anni quale contributo agli asili nido e dell’infanzia e alle famiglie – recita la nota online sul portale web uf ... abruzzonews24.com
Isee, assegno unico più alto per 2,6 milioni di figli. Crescono anche i bonus asilo nido e nuovi nati - Si parla di 18 milioni di euro spalmati in tre anni per la gestione dei centri giovanili, con dotazioni da 6 milioni per anno. ilgazzettino.it
Stefano Cavedagna. Brussels Philharmonic Orchestra · Sleigh Ride. MILIONI DI PACCHI SENZA CONTROLLI Ogni giorno milioni di articoli da Cina e India arrivano in Europa sulle piattaforme online. Ma alcune di queste non garantiscono controlli di sicur - facebook.com facebook
Arrivano primi 570 milioni della vertenza entrate, per sociale e bonus bebè. Soldi vincolati, Approvazione Finanziaria slitta a gennaio #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.