Il bilancio di previsione 2026 Conferme per servizi educativi e sociali Previsto l’adeguamento delle rette
Il bilancio di previsione 2026 del Comune di Ravenna si avvia alla conclusione, con un focus sulle conferme per i servizi educativi e sociali. Sono previsti adeguamenti delle rette per garantire la qualità e la sostenibilità degli interventi. La discussione e l’approvazione finale si concluderanno lunedì, segnando un passo importante per la programmazione futura della città.
Terminerà lunedì la discussione del bilancio di previsione 2026 del Comune di Ravenna, con la discussione e l’approvazione. Sul bilancio incidono in maniera significativa i tagli dei trasferimenti statali all’ente, che per il periodo 2023 – 2028 saranno di 5,8 milioni, e i costi legati al rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali, che a regime per il Comune ammonteranno a 3,4 milioni l’anno. "A fronte di tale situazione – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni – Ravenna sceglie di continuare a investire su servizi educativi e sociali, contrasto alle fragilità e aumento delle risorse per le manutenzioni del territorio e investimenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
