Il bilancio di previsione 2026 Conferme per servizi educativi e sociali Previsto l’adeguamento delle rette

Terminerà lunedì la discussione del bilancio di previsione 2026 del Comune di Ravenna, con la discussione e l’approvazione. Sul bilancio incidono in maniera significativa i tagli dei trasferimenti statali all’ente, che per il periodo 2023 – 2028 saranno di 5,8 milioni, e i costi legati al rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali, che a regime per il Comune ammonteranno a 3,4 milioni l’anno. "A fronte di tale situazione – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni – Ravenna sceglie di continuare a investire su servizi educativi e sociali, contrasto alle fragilità e aumento delle risorse per le manutenzioni del territorio e investimenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

