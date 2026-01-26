A Taranto, dodici giorni di sciopero alla Vestas coinvolgono operai che protestano contro il trasferimento coatto di 32 dipendenti, spostati fino a 200 km dalla sede per ridurre i costi. La protesta riflette le tensioni sul fronte lavorativo in una città alle prese con la crisi industriale e gli impegni governativi per diversificare l’economia locale. La questione evidenzia le sfide dei trasferimenti forzati e la condizione dei lavoratori in questa area.

Dodici giorni di sciopero per dire no a una procedura di trasferimento coatto. Trentadue persone da spostare fino a 200 chilometri da casa per risparmiare il 15% di costi logistici hanno innescato una lotta operaia a Taranto, una delle città che di lavoro ha più bisogno e dove il governo da anni promette di incentivare la diversificazione degli insediamenti industriali per compensare la crisi dell’ ex Ilva. Nella sede pugliese della Vestas Italia non si lavora dal 14 gennaio, una settimana dopo la comunicazione inviata dalla multinazionale danese dell’eolico alle organizzazioni sindacali per comunicare che 32 dipendenti – 16 del magazzino e altrettanti addetti alla riparazione delle pale – dovranno trasferirsi a San Nicola di Melfi e Pisticci se vorranno mantenere il loro posto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dodici giorni di sciopero alla Vestas di Taranto: operai sul tetto contro i trasferimenti coatti

A Taranto, i lavoratori di Vestas sono saliti sul tetto del capannone per protestare, mantenendo un presidio da diversi giorni.

Un gruppo di operai e sindacalisti di Vestas Italia ha occupato il tetto dello stabilimento di Taranto per protestare contro il trasferimento forzato dei lavoratori, considerato da loro come una forma di licenziamento mascherato.

