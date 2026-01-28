Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Catania vertice dopo il ciclone Harry | Le risorse arriveranno

Giorgia Meloni si è recata a Catania per una riunione urgente sul ciclone Harry che ha colpito la zona. La premier ha incontrato i rappresentanti locali e i vertici della Protezione civile per fare il punto sui danni e sui soccorsi. Garantisce che le risorse arriveranno subito, ma ancora nessuna data precisa. La situazione resta critica, con molte strade allagate e case evacuate. La Meloni ha promesso un intervento rapido e deciso per aiutare chi è rimasto senza casa o senza lavoro. La gente spera che le promesse si traduc

“Abbiamo tenuto un vertice operativo oggi a Catania, presieduto dal capo del Governo Giorgia Meloni. Hanno partecipato il presidente della Regione, il capo dipartimento nazionale della Protezione civile, i prefetti di Catania, Messina e Siracusa, i sindaci della Città metropolitana di Catania e Messina e il primo cittadino di Siracusa - ha reso noto Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare. ”Sono state condivise le linee operative per fare presto e bene, per risanare e ricostruire nei luoghi pubblici e privati colpiti dal ciclone. Il presidente Meloni ha voluto anche riferire sulla difficile situazione di Niscemi, ribadendo l’impegno del nostro governo a sostegno delle famiglie colpite dalla calamità", ha dichiarato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Catania GiorgiaMeloni Emergenza trasporti tra Messina e Catania, Sos del pendolari bloccati dopo il ciclone Harry Dopo il passaggio del ciclone Harry, la tratta tra Messina e Catania si trova ancora in difficoltà. Confagricoltura: "Danni ingenti alla Piana di Catania dopo il passaggio del ciclone Harry" La Piana di Catania ha subito ingenti danni alle coltivazioni agrumicole a causa del ciclone Harry, che ha colpito la regione la scorsa settimana. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Catania GiorgiaMeloni Argomenti discussi: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 157; Università di Parma – Africa: in Ateneo il Presidente del Consiglio universitario della DMI-St. Eugene University e della DMI-St. Joseph University; Incontro con la stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni con il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, al termine della sua visita ufficiale nella Repubblica di Corea; Perché l’Italia non farà parte del Board of Peace su Gaza, per ora. Meloni-Merz, la presidente del Consiglio: «La Ue scelga se essere protagonista o se subire il suo destino». Il cancelliere: «Ci difenderemo dai dazi con tutti gli strumenti»Dalla competitività alla difesa comune, agli accordi economici: la conferenza stampa a Villa Pamphilj ... corriere.it Come si prepara un presidente del Consiglio a una conferenza stampa di tre orePaolo Bonaiuti, storico portavoce di Silvio Berlusconi, una volta disse che l’obiettivo fondamentale per un presidente del Consiglio che si trova ad affrontare una lunga conferenza stampa è di non far ... ilpost.it La presidente del consiglio Giorgia Meloni sta eseguendo, anche con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo in Sicilia - facebook.com facebook La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l'Ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d'intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Mis x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.