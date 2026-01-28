Veroli in scena L' Ispettore Generale

Domenica 1 febbraio, il Teatro Comunale di Veroli ha ospitato ancora una volta “L'Ispettore Generale”. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito, con il pubblico che ha seguito con attenzione i cambi scena e le performance degli attori. La stagione continua a sorprendere, portando in scena un evento che ha coinvolto e divertito gli spettatori.

La sapiente regia di Andrea Di Palma propone, infatti, uno spettacolo non statico in cui pezzi di Tetris scorrono sullo sfondo, incastrandosi e scompaginandosi come le menzogne dei protagonisti. Negli sfavillanti anni ’80, tra disco music, colori fluo, videogame arcade e corruzione politica dilagante, si svolge la versione pop-grottesca de “L'Ispettore Generale". Sul palco, inondato da una scenografia modulare di blocchi Tetris pronti a ricomporre all'infinito stanze, strade e uffici, prende vita il più grande degli equivoci: il presunto ispettore Chlestakov, un dandy "che anela alla cultura", si lascia riverire, colleziona favori e corteggia a più non posso, grazie alla reverenza di sindaco e compari.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

