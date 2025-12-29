A Veroli, gli ultimi mesi del 2025 hanno visto il Teatro Comunale registrare numerosi sold out con rappresentazioni che hanno coinvolto il pubblico e rafforzato la tradizione teatrale locale. Tra questi appuntamenti, spicca la performance di

Gli ultimi mesi del 2025 sono stati ricchi di sold out al Teatro Comunale Veroli, con spettacoli che hanno emozionato il pubblico e consolidato il grande successo degli scorsi anni. La stagione teatrale, però, è solo all’inizio e siamo pronti ad accogliervi in sala il 4 gennaio, con il primo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Veroli, in scena "Perchè non parli?"

Leggi anche: Veroli, in scena "Nevischio"

Leggi anche: Veroli, in scena "Il malato immaginario"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Uccisa e chiusa nell'armadio col mastice. Ma non c'è un killer: "Chi sa parli" - Quello della donna, una 47enne commercialista, è un cold case mai risolto, macabro e particolarmente ... ilgiornale.it

Il Teatro Comunale Veroli esprime profondo dolore per la scomparsa di Romeo Fiormonte. Una persona discreta, generosa e sempre disponibile, che con il suo senso del dovere e la sua umanità ha lasciato un segno indelebile in tutti noi. Ci stringiamo con af - facebook.com facebook