Trump KO | il Senato approva una risoluzione per bloccare altre azioni militari in Venezuela

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che impedisce a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza il consenso del Congresso. Con 52 voti favorevoli e 47 contrari, questa decisione rappresenta un limite alle iniziative militari unilaterali, rafforzando il ruolo del Congresso nelle decisioni di politica estera. La questione evidenzia l’equilibrio di poteri tra le istituzioni statunitensi e le tensioni sulla gestione dei conflitti internazionali.

Battuta d’arresto per il presidente Usa Donald Trump. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato ieri, con 52 voti a favore e 47 contrari, una mozione procedurale per avanzare una War Powers Resolution volta a bloccare ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l’esplicita autorizzazione del Congresso. La risoluzione, sponsorizzata dal senatore democratico Tim Kaine (Virginia) e sostenuta anche da repubblicani critici della politica estera del presidente come Rand Paul (Kentucky), arriva a pochi giorni dall’operazione americana che ha portato alla cattura e alla rimozione del leader venezuelano Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump KO: il Senato approva una risoluzione per bloccare altre azioni militari in Venezuela Leggi anche: Il Senato approva una risoluzione per limitare i poteri di Trump in Venezuela Leggi anche: Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare Trump in Venezuela Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trump KO: il Senato approva una risoluzione per bloccare altre azioni militari in Venezuela - L'articolo Trump KO: il Senato approva una risoluzione per bloccare altre azioni militari in Venezuela proviene da InsideOver. msn.com

Venezuela, il senato Usa approva la risoluzione per limitare i poteri di Trump. Casa Bianca: «Il presidente americano pronto al veto» - Il senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del ... msn.com

Donald Trump, il Senato Usa approva una risoluzione che limita i suoi poteri: azioni militari contro il Venezuela solo con l'ok del Congresso - Il Senato degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione che limita il presidente Donald Trump nel compiere ulteriori azioni militari contro il Venezuela ... msn.com

#Venezuela Il senato USA (a maggioranza repubblicana) ha approvato la risoluzione per impedire a Trump di intraprendere ulteriori azioni militari senza l'autorizzazione del Congresso: 52 sì, 47 no. Alla Camera si prevede un voto più complicato. x.com

Caracas rilascia vari detenuti, liberi Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Il Senato USA contro Trump Senato Usa, cinque repubblicani votano con i Dem per limitare azione militare di Trump in Venezuela. Il presidente: "Non saranno rieletti". Macron: "No al nuovo im - facebook.com facebook

