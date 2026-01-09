Trump KO | il Senato approva una risoluzione per bloccare altre azioni militari in Venezuela

Da it.insideover.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che impedisce a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza il consenso del Congresso. Con 52 voti favorevoli e 47 contrari, questa decisione rappresenta un limite alle iniziative militari unilaterali, rafforzando il ruolo del Congresso nelle decisioni di politica estera. La questione evidenzia l’equilibrio di poteri tra le istituzioni statunitensi e le tensioni sulla gestione dei conflitti internazionali.

Battuta d’arresto per il presidente Usa Donald Trump. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato ieri, con 52 voti a favore e 47 contrari, una mozione procedurale per avanzare una War Powers Resolution volta a bloccare ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l’esplicita autorizzazione del Congresso. La risoluzione, sponsorizzata dal senatore democratico Tim Kaine (Virginia) e sostenuta anche da repubblicani critici della politica estera del presidente come Rand Paul (Kentucky), arriva a pochi giorni dall’operazione americana che ha portato alla cattura e alla rimozione del leader venezuelano Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

trump ko il senato approva una risoluzione per bloccare altre azioni militari in venezuela

© It.insideover.com - Trump KO: il Senato approva una risoluzione per bloccare altre azioni militari in Venezuela

Leggi anche: Il Senato approva una risoluzione per limitare i poteri di Trump in Venezuela

Leggi anche: Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare Trump in Venezuela

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

trump ko senato approvaTrump KO: il Senato approva una risoluzione per bloccare altre azioni militari in Venezuela - L'articolo Trump KO: il Senato approva una risoluzione per bloccare altre azioni militari in Venezuela proviene da InsideOver. msn.com

trump ko senato approvaVenezuela, il senato Usa approva la risoluzione per limitare i poteri di Trump. Casa Bianca: «Il presidente americano pronto al veto» - Il senato a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l'autorizzazione del ... msn.com

trump ko senato approvaDonald Trump, il Senato Usa approva una risoluzione che limita i suoi poteri: azioni militari contro il Venezuela solo con l'ok del Congresso - Il Senato degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione che limita il presidente Donald Trump nel compiere ulteriori azioni militari contro il Venezuela ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.