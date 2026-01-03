Raid Usa in Venezuela | catturati Maduro e la moglie Trump rivendica il blitz e avverte | Pronti a nuove azioni Machado non ha il nostro sostegno

Un'operazione degli Stati Uniti ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e della moglie in Venezuela, con accuse di narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi. Trump ha rivendicato il blitz, lasciando intendere la possibilità di ulteriori interventi, mentre Machado ha chiarito di non ricevere il sostegno degli Stati Uniti. La vicenda evidenzia le tensioni tra Washington e Caracas, in un contesto di crescente instabilità regionale.

Blitz Usa contro il Venezuela, morti e feriti. Maduro e la moglie catturati e incriminati - Voci di una 'arresto negoziato', Venezuela chiede una riunione Onu. ansa.it

USA, raid in Venezuela. Trump annuncia: “Presi Maduro e sua moglie” - Alta tensione tra USA e Venezuela con il presidente americano Donald Trump che ha annunciato la cattura di Maduro e di sua moglie. newsmondo.it

La Cina "condanna con fermezza" i raid americani sul #Venezuela. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino. - facebook.com facebook

La conferenza stampa del presidente Usa a qualche ora dal blitz e dai raid in Venezuela: "Governeremo fino alla transizione, lì arriveranno le nostre compagnie petrolifere". E minaccia il presidente colombiano Petro: "Stia attento" x.com

