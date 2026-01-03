Raid Usa in Venezuela | catturati Maduro e la moglie Trump rivendica il blitz e avverte | Pronti a nuove azioni Machado non ha il nostro sostegno

Un'operazione degli Stati Uniti ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e della moglie in Venezuela, con accuse di narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi. Trump ha rivendicato il blitz, lasciando intendere la possibilità di ulteriori interventi, mentre Machado ha chiarito di non ricevere il sostegno degli Stati Uniti. La vicenda evidenzia le tensioni tra Washington e Caracas, in un contesto di crescente instabilità regionale.

L’America torna a dare prova della propria forza, questa volta contro il Venezuela. In un’operazione lampo sono stati catturati il presidente Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, entrambi incriminati dal tribunale distrettuale meridionale di New York per narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi da guerra. Il Paese è rimasto senza leader: Maduro è stato ammanettato e portato sulla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

