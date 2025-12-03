Torna la domenica gratuita | non solo Valle ma anche Pirandello percorsi sotterranei e laboratori per bambini

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una prima domenica di dicembre con l’ingresso gratuito e un programma che intreccia archeologia, letteratura e attività per famiglie. Il Parco archeologico della Valle dei Templi propone per il 7 dicembre una giornata diffusa che attraversa più luoghi e più linguaggi offrendo percorsi per i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

