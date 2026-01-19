Addio a Valentino Garavani l’ultimo Imperatore che scelse la bellezza come unica missione

Valentino Garavani, icona della moda italiana, si è spento a 93 anni a Roma. La sua carriera, caratterizzata da eleganza e raffinatezza, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del fashion. Con una passione per la bellezza e l’artigianalità, ha definito un’epoca e influenzato generazioni di stilisti. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura fondamentale nel panorama della moda internazionale.

Valentino Garavani è morto a 93 anni nella sua amata Roma. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo che va. Il nome di Valentino Garavani è da decenni un’icona universale, capace di attraversare generazioni e mutamenti del gusto senza mai perdere forza simbolica. Non è necessario essere esperti di passerelle per comprendere l’importanza del suo contributo: lo stile Valentino ha definito un’idea di eleganza riconoscibile, duratura e profondamente radicata nell’immaginario collettivo. Il marchio Valentino è diventato sinonimo di lusso, grazia e raffinatezza, imponendosi come punto di riferimento assoluto nel panorama del costume mondiale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Valentino Garavani, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformando il Made in Italy in stile glamour senza tempo - Chic” come lo soprannominavano gli americani, non se ne va solo un uomo, ma un’intera epoca dell’eleganza. quotidiano.net