Uil Scuola | Escludere l’istruzione dai vincoli di bilancio è una scelta per il futuro dell’Europa
Durante la conferenza internazionale Teaching Around the Clock, Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola Rua, ha sottolineato l'importanza di escludere l’istruzione dai vincoli di bilancio, ritenendo questa scelta fondamentale per il futuro dell’Europa e il miglioramento delle condizioni lavorative degli insegnanti.
Durante la conferenza internazionale Teaching Around the Clock, dedicata alle condizioni lavorative degli insegnanti in Europa, il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, è intervenuto per ribadire un punto politico centrale: la scuola non può essere soggetta ai vincoli del Patto di Stabilità. Per il sindacato, investire nel sistema statale di istruzione significa garantire non solo la qualità dell’insegnamento, ma anche risorse adeguate per il rinnovo dei contratti e per il futuro delle giovani generazioni. L'articolo . Orizzontescuola.it
