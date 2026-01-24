La scuola rappresenta il punto di incontro tra le generazioni, un elemento fondamentale per il futuro del Paese. Investire nell’istruzione significa valorizzare il capitale umano, risorsa imprescindibile per lo sviluppo e la crescita sostenibile. Garantire un’istruzione di qualità è un passo essenziale per costruire una società più stabile e preparata, in cui il progresso e la speranza possano consolidarsi nel tempo.

Se esiste una risorsa davvero preziosa per l’Italia è il capitale umano che cresce ogni giorno nelle nostre scuole. Una risorsa fatta di curiosità, talento, passione e impegno: sono le migliaia di studentesse e di studenti che imparano, si mettono alla prova, si confrontano con i docenti, vivono il mondo. Un mondo che però cambia a una velocità senza precedenti. La Giornata mondiale dell’educazione, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata oggi, è l’occasione per fare il punto della situazione e domandarci se stiamo investendo abbastanza nella principale risorsa del Paese. I dati contenuti nel Rapporto Annuale 2025 dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile raccontano un quadro ambivalente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La scuola al centro del patto fra generazioni: così si riaccende la speranza sul futuro

Ritrovato Pirat, il cane di Karol Brozek disperso sul Gran Sasso dal 19 novembre: si riaccende la speranzaDopo settimane di attesa, Pirat, il cane di Karol Brozek disperso sul Gran Sasso dal 19 novembre, è stato ritrovato nell’area di Campo Imperatore.

Caso dei “bimbi nel bosco”: la scuola al centro delle decisioni sul futuro dei minoriIl caso dei “bimbi nel bosco” a Chieti riaccende il dibattito sulle decisioni giudiziarie relative ai minori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: ALL’IC CARINARO CONTINUA IL PROGETTO RE-STARE BENE A SCUOLA – EDIZIONE 2, UN PERCORSO CHE METTE AL CENTRO BENESSERE E SCOPERTA DEL TERRITORIO; La scuola Ponte Ete cerca iscritti: Qui siamo una grande famiglia; Bilancio e scuola al centro dell’agenda di Fico: no allo scontro sul dimensionamento; Dove trovare un percorso formativo curato e completo nel cuore di Roma.

Premio Novani, la scuola al centro. Torna il concorso letterario-artisticoUltimi giorni per partecipare al concorso letterario e artistico ‘Andrea Novani’ dell’Associazione per i diritti degli anziani Ada e Montignoso arrivata all’ottava edizione e che coinvolge centinaia ... lanazione.it

Rimettere la scuola al centro per lo sviluppo del PaeseL’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma senza una scuola e un'educazione di qualità, non c’è lavoro e non c’è democrazia. L’educazione è fondamentale per costruire una società democratica, ... huffingtonpost.it

ANNUNCIO URGENTE RISERVATO ALLE ALLIEVE (ed ex) DELLA SCUOLA: Centro estetico Collesalvetti cerca estetista per assunzione con minimo di esperienza. Per maggiori informazioni contattare la segreteria allo 050-21521 - facebook.com facebook