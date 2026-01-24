La scuola al centro del patto fra generazioni | così si riaccende la speranza sul futuro
La scuola rappresenta il punto di incontro tra le generazioni, un elemento fondamentale per il futuro del Paese. Investire nell’istruzione significa valorizzare il capitale umano, risorsa imprescindibile per lo sviluppo e la crescita sostenibile. Garantire un’istruzione di qualità è un passo essenziale per costruire una società più stabile e preparata, in cui il progresso e la speranza possano consolidarsi nel tempo.
Se esiste una risorsa davvero preziosa per l’Italia è il capitale umano che cresce ogni giorno nelle nostre scuole. Una risorsa fatta di curiosità, talento, passione e impegno: sono le migliaia di studentesse e di studenti che imparano, si mettono alla prova, si confrontano con i docenti, vivono il mondo. Un mondo che però cambia a una velocità senza precedenti. La Giornata mondiale dell’educazione, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata oggi, è l’occasione per fare il punto della situazione e domandarci se stiamo investendo abbastanza nella principale risorsa del Paese. I dati contenuti nel Rapporto Annuale 2025 dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile raccontano un quadro ambivalente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
