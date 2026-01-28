Durante un evento pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita da un uomo che le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta. L’episodio è avvenuto di fronte ai presenti e le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini per identificare l’aggressore. Donald Trump ha commentato l’accaduto, insinuando che Omar potrebbe aver organizzato tutto da sola. La deputata sta bene, ma l’episodio ha sollevato attenzione e preoccupazione sulla sicurezza dei politici.

Washington, 28 gen. (Adnkronos) - E' stato identificato l'uomo che ha aggredito la deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar durante un incontro pubblico spruzzandole addosso una sostanza non ancora identificata. Si tratta di Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, come ha confermato alla Cnn un portavoce del dipartimento di polizia di Minneapolis. Kazmierczak è detenuto nella prigione della contea di Hennepin. La deputata somala naturalizzata americana, che stava tenendo un incontro pubblico per chiedere la fine alla repressione anti-immigrazione dell'amministrazione Trump, non ha riportato conseguenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Minneapolis, aggredita deputata dem Omar. Trump: "Avrà organizzato tutto lei"

La deputata democratica Ilhan Omar è stata colpita ieri sera a Minneapolis.

Durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato un liquido sconosciuto addosso.

Minneapolis, aggredita deputata dem Omar. Trump: Avrà organizzato tutto leiE' accaduto durante un incontro pubblico: le è stata spruzzata addosso una sostanza non ancora identificata E' stato identificato l'uomo che ha aggredito la deputata democratica del Minnesota Ilhan Om ... adnkronos.com

La deputata dem Ilhan Omar aggredita durante un’assemblea a Minneapolis mentre chiede l’abolizione dell’IceL’uomo ha tentato di spruzzarle addosso con una siringa una sostanza sconosciuta. La deputata è spesso obiettivo di attacchi di Trump ... askanews.it

