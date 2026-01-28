Minneapolis aggredita deputata dem Omar Trump | Avrà organizzato tutto lei

Durante un evento pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata aggredita da un uomo che le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta. L’episodio è avvenuto di fronte ai presenti e le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini per identificare l’aggressore. Donald Trump ha commentato l’accaduto, insinuando che Omar potrebbe aver organizzato tutto da sola. La deputata sta bene, ma l’episodio ha sollevato attenzione e preoccupazione sulla sicurezza dei politici.

Washington, 28 gen. (Adnkronos) - E' stato identificato l'uomo che ha aggredito la deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar durante un incontro pubblico spruzzandole addosso una sostanza non ancora identificata. Si tratta di Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, come ha confermato alla Cnn un portavoce del dipartimento di polizia di Minneapolis. Kazmierczak è detenuto nella prigione della contea di Hennepin. La deputata somala naturalizzata americana, che stava tenendo un incontro pubblico per chiedere la fine alla repressione anti-immigrazione dell'amministrazione Trump, non ha riportato conseguenze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

