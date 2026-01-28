Minneapolis aggredita con una siringa la deputata dem nel mirino di Trump | spruzzato un liquido sconosciuto

La tensione a Minneapolis resta alta. Durante un incontro pubblico, un uomo ha cercato di aggredire la deputata democratica Ilhan Omar, spruzzandole un liquido sconosciuto con una siringa. L’episodio si è verificato sotto gli occhi di tutti, mentre la scena ha subito generato sconcerto tra i presenti.

La tensione resta altissima a Minneapolis. E non solo per la presenza dell'Ice. Un uomo ha cercato di aggredire una deputata democratica, Ilhan Omar, durante un incontro pubblico. Le ha spruzzato addosso una sostanza sconosciuta con una siringa, venendo però bloccato dagli agenti. Omar, durante il suo discorso, stava chiedendo l'abolizione dell'Ice e le dimissioni della segretaria per la Sicurezza nazionale, Kristi Noem, che viene invece difesa dal presidente Usa, Donald Trump. Proprio Trump ha più volte messo nel mirino la deputata dem aggredita nelle scorse ore, attaccata anche ieri dal presidente degli Stati Uniti.

