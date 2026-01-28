Usa la Fed lascia i tassi invariati

La Federal Reserve ha deciso di mantenere stabile il costo del denaro. La banca centrale americana ha lasciato i tassi invariati tra il 3,50% e il 3,75%. La decisione arriva dopo mesi di attese e analisi sui segnali dell’economia statunitense. Nessun cambio, almeno per ora, anche se il mercato resta in allerta sulle prossime mosse.

21.40 La Fed, Banca centrale Usa, lascia i tassi d'interesse invariati in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. Una scelta che non piacerà alla Casa Bianca L'annuncio arriva dopo tre riduzioni consecutive del costo del denaro. Il governatore della Federal Reserve, Powell, da tempo sotto attacco da parte di Trump, dice di "non credere che la Banca centrale perderà la sua indipendenza. Se dovesse perderla, sarebbe difficile ripristinare la credibilità".

