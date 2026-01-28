Urbanistica 41 opere saranno realizzate grazie ad una legge regionale | interventi anche nel pisano

La regione approva un piano con 41 nuovi interventi urbanistici, tra cui un asilo a Sant’Anna, lavori di edilizia sociale a Cascina e una Casa della Comunità a Crespina Lorenzana. I progetti sono già in fase di avvio e interesseranno anche il pisano, portando novità concrete nelle aree interessate.

Si tratta di opere inserite nel PNRR e nel PNC che rischiavano di superare i termini per la realizzazione fissati al 2026 La realizzazione di un nuovo asilo in via Amendola in località Sant’Anna e la riqualificazione e l'incremento dell’edilizia sociale in via Tosco Romagnola nel comune di Cascina; la realizzazione della Casa della Comunità in località Pian di Laura nel comune di Crespina Lorenzana. Sono, per quanto riguarda la provincia di Pisa, tra le 41 opere pubbliche in Toscana ritenute strategiche ed inserite nel PNRR e nel PNC che sono state ‘salvate’ dall’applicazione della legge regionale 122022, che prevede procedure più snelle per le variazioni urbanistiche legate ad interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o nel Piano nazionale degli investimenti complementari.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Urbanistica Cascina

Il dibattito sul consumo di suolo e l’urbanistica in Emilia-Romagna prosegue, evidenziando tensioni tra le istituzioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Urbanistica Cascina

Urbanistica: alcune opere Pnrr e Pnc in provincia di Grosseto si realizzeranno grazie alla Legge regionale 12/22La Regione Toscana agevola la realizzazione di alcune opere finanziate dal Pnrr in provincia di Grosseto. Ecco quali ... grossetonotizie.com

Toscana, sono 41 le opere PNRR e PNC 'salvate' grazie alla legge regionale sulle procedure semplificateSono 41 le opere pubbliche ritenute strategiche ed inserite nel PNRR e nel PNC che sono state ‘salvate’ dall’applicazione della legge regionale 12/2022, ... gonews.it

"In urbanistica vige un principio cardine: non può esserci il rilascio di un titolo abilitativo senza la preesistenza (o la contestuale realizzazione) delle opere di... Leggi l'articolo facebook