Consorzio di bonifica oltre un milione di euro in manutenzione e opere | gli interventi nel pisano
Tra la fine del 2025 e l’inizio del prossimo anno, grazie a quanto risparmiato sul Piano di Bonifica (Pab) 2025, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno realizzerà, con proprie risorse, interventi di manutenzione e opere sul territorio per oltre un milione di euro. Il Pab è il documento annuale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
