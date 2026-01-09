Consumo di suolo e urbanistica Cavandoli attacca il Pd | Scaricabarile e legge regionale inapplicabile

Il dibattito sul consumo di suolo e l’urbanistica in Emilia-Romagna prosegue, evidenziando tensioni tra le istituzioni. Cavandoli critica il Pd, puntando il dito su scaricabarile e sulla legge regionale considerata inapplicabile. La questione riguarda anche Parma e altri comuni della regione, sottolineando le sfide nella gestione del territorio e nell’attuazione di politiche urbanistiche efficaci.

