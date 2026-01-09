Consumo di suolo e urbanistica Cavandoli attacca il Pd | Scaricabarile e legge regionale inapplicabile
Il dibattito sul consumo di suolo e l’urbanistica in Emilia-Romagna prosegue, evidenziando tensioni tra le istituzioni. Cavandoli critica il Pd, puntando il dito su scaricabarile e sulla legge regionale considerata inapplicabile. La questione riguarda anche Parma e altri comuni della regione, sottolineando le sfide nella gestione del territorio e nell’attuazione di politiche urbanistiche efficaci.
Nuovo scontro politico sul governo del territorio in Emilia-Romagna, con riflessi anche su Parma e sui principali comuni della regione. A intervenire è l’onorevole Laura Cavandoli, parlamentare della Lega, che critica duramente il Partito Democratico regionale accusandolo di incapacità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: A Coriano nascerà una nuova area urbanistica, il Pd: "Altro consumo di suolo, altro traffico e smog"
Leggi anche: Ddl Rigenerazione Urbanistica: Modena Life, verso lo stop del consumo di suolo
Il consumo del suolo in Toscana. Si parla di cattiva urbanistica - La conferenza, organizzata dal comitato di via delle Cantarelle di Pieve... lanazione.it
Rapporto Ispra sul consumo di suolo, Emilia-Romagna maglia nera in Italia. La Regione in difesa, ma Legambiente attacca: «Legge urbanistica inefficace» - Dopo che l’Ispra l’altro giorno, nel nuovo rapporto nazionale riferito ai dati del 2023, ha assegnato la maglia nera del consumo di suolo in Italia all’Emilia- corrieredibologna.corriere.it
Consumo di suolo a saldo zero e rigenerazione, la soluzione dell'Abruzzo - 58 “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio” della Regione Abruzzo, che sostituisce la precedente LR n. edilportale.com
Oltre alle violazioni sanitarie, è stata rilasciata una multa per eccessivo consumo di suolo, del valore di 200 euro - facebook.com facebook
I progetti e le idee dell'assessore Zecchinato: «Stop al consumo del suolo rigeneriamo gli edifici dismessi e ripristiniamo le aree verdi» x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.