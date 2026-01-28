UpScrolled boom del nuovo social palestinese in Usa dopo l’ingresso di Oracle in TikTok | un segnale politico

Negli Stati Stati Uniti cresce l’interesse per UpScrolled, il nuovo social lanciato dal palestinese-australiano Issam Hijazi. Dopo che TikTok ha annunciato la riorganizzazione delle sue attività con Oracle, molti utenti cercano alternative e si interessano a questa piattaforma emergente. La mossa di Oracle sembra aver acceso un nuovo dibattito sulle scelte politiche e sulle sfide del settore tech in America.

di Luca Grandicelli Negli ultimi giorni, mentre TikTok conclude la riorganizzazione delle proprie attività negli Stati Uniti sotto la supervisione di un consorzio guidato da Oracle, una buona parte degli utenti ha iniziato a guardare con interesse a UpScrolled, il nuovo social fondato dallo sviluppatore palestinese-australiano Issam Hijazi. I primi dati degli store digitali segnalano un aumento dei download e un temporaneo ingresso dell’app nelle posizioni alte delle classifiche in diversi Paesi, un fenomeno che alcuni creator collegano a timori su privacy, moderazione dei contenuti e funzionamento degli algoritmi, più che a una migrazione di massa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

UpScrolled emerge come nuova piattaforma indipendente, attirando utenti in seguito all’esodo da TikTok.

L’accordo tra l’amministrazione Trump e il governo cinese ha stabilito un nuovo assetto per TikTok, con l’obiettivo di garantire il controllo americano sull’algoritmo e sui dati della piattaforma, di proprietà di ByteDance.

