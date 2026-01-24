Oracle e non solo | la cordata per TikTok un modello per i nuovi rapporti Usa-Cina

L’accordo tra l’amministrazione Trump e il governo cinese ha stabilito un nuovo assetto per TikTok, con l’obiettivo di garantire il controllo americano sull’algoritmo e sui dati della piattaforma, di proprietà di ByteDance. Questa definizione rappresenta un esempio di come i rapporti tra Stati Uniti e Cina si stiano evolvendo, influenzando le dinamiche nel settore tecnologico e le strategie delle aziende coinvolte.

L’ amministrazione Usa di Donald Trump e il governo cinese di Xi Jinping hanno smarcato politicamente e gli investitori definito concretamente il nuovo assetto di TikTok, così da mantenere sotto controllo americano l’algoritmo e lo storage dei dati della celebre piattaforma social di proprietà della cinese ByteDance, la cui grande diffusione negli Usa aveva generato apprensioni tecnologiche e di sicurezza nazionale. Chi ci sarà nella nuova TikTok. Ebbene, ne è emerso un sistema di governance e di diffusione della proprietà che può apparire potenzialmente replicabile nel quadro dei complessi rapporti sino-americani e può fornire una traccia per altre ipotizzabili joint venture volte a superare una guerra fredda tecnologica ormai più competitiva che mai. 🔗 Leggi su It.insideover.com

