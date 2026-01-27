UpScrolled e l’esodo da TikTok | come funziona il nuovo social indipendente

UpScrolled emerge come nuova piattaforma indipendente, attirando utenti in seguito all’esodo da TikTok. Dopo il passaggio di mano delle attività statunitensi di TikTok al gruppo Oracle, si verifica una migrazione digitale significativa verso questo nuovo social. Questa evoluzione testimonia i cambiamenti nel panorama dei social media e le preferenze degli utenti per piattaforme alternative e indipendenti.

(Adnkronos) – Il passaggio di mano delle attività statunitensi di TikTok al gruppo guidato da Oracle ha innescato una migrazione digitale senza precedenti verso UpScrolled. L’applicazione, balzata rapidamente al dodicesimo posto dell’App Store di Apple, sta affrontando una crisi di crescita dovuta a un volume di traffico che ha messo a dura prova l’infrastruttura tecnica, portando gli sviluppatori a dichiarare il temporaneo fuori servizio dei server. I dati confermano la portata del fenomeno: in soli tre giorni i download hanno superato quota 41.000, con una media giornaliera di 14.000 installazioni, un valore quasi trenta volte superiore rispetto alla frequenza registrata prima del cambio di proprietà del social di ByteDance.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su TikTok Oracle

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su TikTok Oracle

UpScrolled e l'esodo da TikTok: come funziona il nuovo social indipendenteLa piattaforma fondata da Issam Hijazi scala le classifiche dell’App Store mentre i server faticano a gestire l’improvviso afflusso di utenti in cerca di un’alternativa libera da censure ... adnkronos.com

UpScrolled, come funziona l'alternativa indipendente a TikTokpartner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Potremmo anche utilizzare queste tecnologie per valutare l'efficacia delle campagne pubblicitari ... wired.it