Napoli fermato un minorenne per tentato omicidio aggravato con modalità mafiosa

Un minorenne è stato fermato a Napoli con l’accusa di tentato omicidio aggravato con modalità mafiosa, in relazione alla sparatoria avvenuta in Piazza Carolina l’11 dicembre. Il provvedimento di fermo sarà sottoposto a convalida da parte del giudice. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’episodio e il coinvolgimento del giovane.

Il giovane è ritenuto coinvolto nella sparatoria di Piazza Carolina dell’11 dicembre scorso; il fermo dovrà essere convalidato dal giudice. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli per i Minorenni si comunica che la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto minorenne per il reato di tentato omicidio aggravato in concorso, porto e detenzione illegale di arma, entrambi aggravati dalla modalità mafiosa. Il minore, rintracciato ieri sera presso l’aeroporto di Napoli Capodichino, di ritorno da un viaggio in Spagna, era ricercato per un provvedimento di fermo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, fermato un minorenne per tentato omicidio aggravato con modalità mafiosa Leggi anche: Ricercato per associazione mafiosa e tentato omicidio, arrestato a Baranzate Leggi anche: Bari: tentato omicidio con modalità mafiose nove anni fa, arresti Carabinieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pontecagnano Faiano, minorenne arrestato per droga; Papà tenta di dare fuoco alla mamma, il figlio minorenne lo distrae e la salva; Bagnoli, locale chiuso per 30 giorni: sospensione disposta dal Questore; Minorenne di Pontecagnano fermato con droga e coltello: sequestrati cocaina, hashish e bilancini. Napoli, spari in piazza Carolina: fermato un altro minorenne, era di ritorno da un viaggio in Spagna - Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli per i Minorenni la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un fermo ... msn.com

Napoli, arrestato in aeroporto l’ultimo latitante della sparatoria di piazza Carolina - Napoli – L’ultimo dei latitanti della sanguinosa sparatoria di piazza Carolina è stato arrestato ieri sera all’aeroporto di Capodichino. cronachedellacampania.it

Spari a Napoli, arrestati baby killer: faida in piazza Carolina - Undici minuti di raid armati tra Chiaia e Quartieri Spagnoli: quattro fermati, tre minori, accuse di stesa e tentato omicidio. stylo24.it

Conte fermato, Napoli senza panchina per due turni Lo sfogo di Antonio Conte dopo il rigore concesso all’Inter a San Siro ha prodotto effetti concreti. Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica e un’ammenda da 15.000 euro al tecnico del Napoli, c facebook

Calcio: due giornate di squalifica a Conte. Tecnico Napoli fermato dopo espulsione a San Siro #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.