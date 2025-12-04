MONTE ROBERTO – Svolta nell’inchiesta sul femminicidio di Sadjide Muslija, la 49enne trovata morta ieri mattina all'interno della sua abitazione di via Garibaldi, a Pianello Vallesina. La Procura ha disposto un fermo nei confronti del marito, Nazif Muslija, ed è ha emesso un mandato di ricerca. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Continua la fuga di Nazif Muslija, l'uomo è indagato per omicidio volontario aggravato. Scatta il mandato di arresto internazionale