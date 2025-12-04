Continua la fuga di Nazif Muslija l' uomo è indagato per omicidio volontario aggravato Scatta il mandato di arresto internazionale
MONTE ROBERTO – Svolta nell’inchiesta sul femminicidio di Sadjide Muslija, la 49enne trovata morta ieri mattina all'interno della sua abitazione di via Garibaldi, a Pianello Vallesina. La Procura ha disposto un fermo nei confronti del marito, Nazif Muslija, ed è ha emesso un mandato di ricerca. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Donna picchiata a morte, il cranio fracassato con un tubo di ferro. Emesso un mandato di cattura internazionale sul marito - Nessuna traccia di Nazif Muslija, il 50enne marito di Sadjide Muslija, trovata morta ieri mattina dopo essere stata picchiata nella casa dove abitavano insieme a Pianello
Femminicidio di Ancona, il marito della vittima ricercato anche all'estero - La foto di Nazif Muslija diffusa a tutte le forze dell'ordine, controlli serrati al confine.
Femminicidio di Sadjide Muslija, marito Nazif in attesa del corso riabilitante per uomini maltrattanti - Nazif Muslija stava per partecipare a un corso riabilitante per uomini maltrattanti: cosa emerge sul femminicidio di Sadjide Muslija
Sadjide Muslija uccisa con un tubo da cantiere: trovata l'arma, mandato di fermo internazionale per il marito in fuga - Sadjide Muslija uccisa con un tubo da cantiere: trovata l'arma, mandato di fermo internazionale per il marito Nazif Muslija n fuga.
Femminicidio nelle Marche, in fuga marito della donna uccisa - Morta Sadjide, 50enne di origine macedone E' ancora ricercato Nazif Muslija, il 50enne marito di Sadjide Muslija, trovata morta ieri mattin
Femminicidio ad Ancona, Sadjide Muslija picchiata a morte in casa: il marito è in fuga - Sadjide Muslija, 50 anni, è stata trovata uccisa nella sua casa ad Ancona.