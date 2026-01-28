UeD anticipazioni | primo bacio per Ciro Solimeno grandi assenti e sfogo di Gemma

La registrazione di Uomini e Donne del 27 gennaio si è conclusa dopo due ore intense. Durante la puntata, Ciro Solimeno ha dato il suo primo bacio, sorprendendo tutti i presenti. Nel frattempo, Gemma ha deciso di sfogarsi, mentre alcuni volti storici sono stati assenti, lasciando spazio a nuove dinamiche nel programma.

La registrazione del 27 gennaio 2026 di Uomini e Donne è durata circa due ore, durante le quali sono state affrontate dinamiche inerenti sia il Trono Over sia quello Classico. Con particolare riferimento a quest’ultimo, c’è stato il primo bacio per Ciro Solimeno. Tra gli Over, invece, si è notata l’assenza di due cavalieri molto noti. Sfogo di Gemma Galgani a UeD, Alessio fa una dedica a Rosanna e due assenti. Le anticipazioni della registrazione del 27 gennaio di Uomini e Donne, stando a quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Gemma Galgani ha avuto uno sfogo molto importante. La dama, nella precedente registrazione, aveva paventato l’idea di abbandonare il programma a causa delle troppe delusioni d’amore. 🔗 Leggi su Tutto.tv

