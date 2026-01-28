Università tirocini nelle sedi diplomatiche | opportunità per 370 studenti

Gli studenti universitari italiani possono ancora candidarsi ai tirocini nelle sedi diplomatiche. La scadenza è fissata alle 17.00 del 3 febbraio e riguarda circa 370 studenti di laurea magistrale e a ciclo unico. Chi è interessato può presentare domanda sul sito tirocinicrui. La possibilità di fare un’esperienza sul campo in ambito diplomatico è un’occasione importante per chi vuole entrare nel mondo delle relazioni internazionali.

Gli studenti di laurea magistrale e a ciclo unico hanno tempo fino alle 17.00 del 3 febbraio per candidarsi su tirocinicrui.app a uno dei 370 tirocini proposti dal primo bando 2026 del programma di tirocini Maeci Mur Crui. Lo fa sapere la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Gli studenti delle 61 università partecipanti potranno collaborare con ambasciate (179 posti disponibili), consolati (86), rappresentanze diplomatiche (39), istituti di cultura (65) e delegazioni (1). Dal punto di vista geografico i posti presso le sedi ospitanti sono così dislocati: 174 in Europa, 90 in America, 32 in Africa, 63 in Asia e 11 in Oceania.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Università Tirocini Milano-Cortina, Viminale: “Per la sicurezza 6mila uomini, investigatori Ice solo in sedi diplomatiche Usa” Il Viminale ha convocato il Comitato nazionale per la sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di garantire la massima tutela durante l’evento. Certificazioni linguistiche PEIC con l’Università Link: opportunità strategica per docenti, studenti e professionisti L’Università degli Studi Link propone il percorso per ottenere le certificazioni di lingua inglese PEIC (Pearson English International Certificate). Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Università Tirocini Argomenti discussi: Università, 307 tirocini per studenti nelle sedi diplomatiche; Università: 370 tirocini nelle sedi diplomatiche; Bando per 370 tirocini curriculari presso le sedi all'estero del MAECI; Opportunità di 370 Tirocini nelle Sedi Diplomatiche Italiane per Studenti Universitari. Università: 370 tirocini nelle sedi diplomaticheGli studenti di laurea magistrale e a ciclo unico hanno tempo fino alle 17.00 del 3 febbraio per candidarsi su tirocinicrui.app a uno dei 370 tirocini proposti dal primo bando 2026 del programma di ti ... ansa.it Università, 307 tirocini per studenti nelle sedi diplomaticheGli studenti di laurea magistrale e a ciclo unico hanno tempo fino alle 17 del 3 febbraio per candidarsi su tirocinicrui.app a uno dei 370 tirocini proposti dal primo bando 2026 del programma di tiroc ... ilsole24ore.com Torna “Studenti in cantiere” di ANCE L’Aquila: borse di studio, tirocini nelle imprese edili e un ponte concreto tra scuola, università e cantieri. #studentiincantiere #ance - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.