Certificazioni linguistiche PEIC con l’Università Link | opportunità strategica per docenti studenti e professionisti
L’Università degli Studi Link propone il percorso per ottenere le certificazioni di lingua inglese PEIC (Pearson English International Certificate). Questa certificazione riconosciuta a livello internazionale rappresenta un’opportunità strategica per docenti, studenti e professionisti che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche e ampliare le proprie possibilità nel mondo lavorativo e accademico. Un percorso completo e affidabile per valorizzare il proprio profilo linguistico.
L'università degli studi Link offre un percorso completo e riconosciuto per ottenere le certificazioni di lingua inglese PEIC (Pearson English International Certificate), una risorsa preziosa per chi vuole migliorare il proprio profilo linguistico e aumentare le opportunità in ambito lavorativo e formativo.
