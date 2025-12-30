Certificazioni linguistiche PEIC con l’Università Link | opportunità strategica per docenti studenti e professionisti

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università degli Studi Link propone il percorso per ottenere le certificazioni di lingua inglese PEIC (Pearson English International Certificate). Questa certificazione riconosciuta a livello internazionale rappresenta un’opportunità strategica per docenti, studenti e professionisti che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche e ampliare le proprie possibilità nel mondo lavorativo e accademico. Un percorso completo e affidabile per valorizzare il proprio profilo linguistico.

L’università degli studi Link offre un percorso completo e riconosciuto per ottenere le certificazioni di lingua inglese PEIC (Pearson English International Certificate), una risorsa preziosa per chi vuole migliorare il proprio profilo linguistico e aumentare le opportunità in ambito lavorativo e formativo.  Perché scegliere l’università Link Conseguire la certificazione PEIC con l’università Link non significa . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Concorsi docenti infanzia, primaria e secondaria: quali certificazioni linguistiche e CLIL sono valide. FAQ MIM

Leggi anche: Università Link, presentato 'Lost in Link', il videogioco creato in sinergia tra professori e studenti dell'ateneo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Certificazioni linguistiche, la stretta di Valditara sugli enti accreditati dal Ministero - In seguito a diverse indagini e scandali riguardanti l'acquisto illecito di certificazioni linguistiche, da parte di candidati che cercavano di salire nelle graduatorie per l'insegnamento utilizzando ... skuola.net

Ministero Istruzione riconosce certificazione lingua inglese di Pearson - MILANO (ITALPRESS) – Pearson raggiunge un traguardo significativo nel panorama italiano delle certificazioni linguistiche: il Pearson English International Certificate (PEIC) è stato ufficialmente ... toscanamedianews.it

Stretta sulle certificazioni linguistiche, da 41 a solo 8 enti riconosciuti dal Ministero. Elenco valido per 3 anni. Valditara: “Trasparenza e vigilanza” - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ribadisce di avere introdotto una significativa stretta sulle certificazioni linguistiche. orizzontescuola.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.