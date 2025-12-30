Certificazioni linguistiche PEIC con l’Università Link | opportunità strategica per docenti studenti e professionisti

L’Università degli Studi Link propone il percorso per ottenere le certificazioni di lingua inglese PEIC (Pearson English International Certificate). Questa certificazione riconosciuta a livello internazionale rappresenta un’opportunità strategica per docenti, studenti e professionisti che desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche e ampliare le proprie possibilità nel mondo lavorativo e accademico. Un percorso completo e affidabile per valorizzare il proprio profilo linguistico.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.