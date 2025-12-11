Università Marcegaglia | Momento difficile ma pieno di opportunità per Italia ed Europa

L'inaugurazione di un'importante sede universitaria segna un momento di speranza e opportunità per Italia ed Europa. Marcegaglia riflette sul valore di questi momenti, sottolineando come, nonostante le difficoltà attuali, ci siano nuove prospettive di crescita e sviluppo per il nostro continente.

Roma, 11 dic. (AdnkronosLabitalia) - "L'inaugurazione è sempre un momento molto bello. Io ho avuto l'onore di essere presidente qui per nove anni, ci torno sempre molto volentieri". Lo ha affermato Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia Holding, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico della Luiss. Marcegaglia ha definito l'appuntamento "una giornata molto bella". Nel suo intervento ha sottolineato la rilevanza del momento per il Paese: "L'Italia ha recuperato credibilità e rating, ma ha ancora un problema di crescita, quindi è importante capire le riforme da fare, quello che serve".