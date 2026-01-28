La classifica delle università migliori d’Europa | più italiane ma peggiorano le posizioni

L’Italia si conferma tra i paesi più presenti nella classifica delle migliori università d’Europa. Con 65 atenei, il nostro paese si piazza al quarto posto, anche se molte università italiane perdono terreno rispetto agli anni passati. La lista comprende in totale 958 università di 42 paesi, ma il posizionamento delle nostre istituzioni si abbassa, segno che la competizione si fa sempre più dura.

Con 65 atenei l’ Italia è il quarto paese europeo più rappresentato nella classifica ‘Qs World University Rankings: Europa 2026 ‘, che comprende in tutto 958 università di 42 Paesi e territori. Ma le buone notizie finiscono qui o quasi. A fronte di un aumento della presenza, c’è infatti un peggioramento delle posizioni in classifica. Quattro italiane in top 100: svetta ancora il Politecnico di Milano. Sono 14 le new entry, tra esse l’Università di Cagliari e l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Delle 51 università italiane precedentemente classificate, 14 hanno fatto passi in avanti e 35 invece indietro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L'Italia schizza a quota 65 università nel QS Rankings Europe 2026, ma perde terreno nelle classifiche.

