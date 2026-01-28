Università | Braga ' Meloni fermi oscena schedatura insegnanti'

La polemica si infiamma all’università di Braga, dove alcuni studenti vicini a Fratelli d’Italia hanno annunciato l’intenzione di creare una lista degli insegnanti di sinistra. La proposta ha scatenato reazioni di sdegno tra molti, che la giudicano oscena e discriminatoria. La questione ha riacceso il dibattito sulla libertà di insegnamento e sul clima nelle università italiane.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Giovani vicini a Fratelli d'Italia vogliono schedare gli insegnanti di sinistra. Un'oscenità inaccettabile. Cara Meloni, sono i tuoi giovani di cui vai tanto fiera, non ti chiediamo come sia possibile, ma ti chiediamo di fermarli. Subito. Le schedature di massa, gli elenchi dell'Ovra, le liste per il confino appartengono a un passato che non può tornare. Quando qualcuno vuole classificare i cittadini in amici e nemici in base al loro pensiero, la libertà è già in pericolo". Lo afferma Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.

