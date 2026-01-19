Groenlandia | Braga ' da Meloni sudditanza inaccettabile usare dazi'

La Groenlandia, regione autonoma danese, ha recentemente attirato l'attenzione per le sue posizioni riguardo alle relazioni internazionali. In questo contesto, le tensioni tra Europa e Stati Uniti influenzano i mercati finanziari, evidenziando l'importanza di analizzare le dinamiche geopolitiche e commerciali che coinvolgono le aree artiche e le politiche europee.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Le borse di tutta Europa sono in rosso. L'economia europea è sottoposta a scosse violente provocate dalle minacce americane. Eppure ancora una volta Meloni è tiepida con Trump nel tentativo di mediare. Una sudditanza inaccettabile. Dimostri di avere a cuore l'Europa e chieda che sia applicato lo strumento di risposta sui dazi e si colpiscano le multinazionali americane. Dalla Groenlandia al Venezuela, il futuro del mondo non può essere disegnato da chi vuole fare a pezzi il diritto internazionale". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Groenlandia, Meloni: "Un errore" i dazi

Durante un commento sulla situazione internazionale, Meloni ha definito un aumento dei dazi nei confronti delle nazioni che supportano la sicurezza della Groenlandia come un errore. Ha sottolineato l’importanza di mantenere rapporti equilibrati e di favorire il dialogo tra le nazioni coinvolte, evidenziando come misure protezionistiche possano ostacolare la collaborazione e la stabilità nella regione.

Meloni da Tokyo non esclude l'invio di soldati in Groenlandia: "Si valuti con la Nato" ?| E Trump minaccia dazi per chi lo ostacola

Durante una conferenza stampa a Tokyo, la premier Meloni ha affrontato diverse questioni di politica internazionale, tra cui la possibilità di inviare soldati in Groenlandia, valutando la proposta con la Nato. Nel contempo, Donald Trump ha annunciato minacce di dazi contro chi ostacola le sue politiche. Il discorso ha inoltre toccato anche temi di politica interna, offrendo un quadro aggiornato sulle recenti evoluzioni del governo italiano.

