Una nuova vita | quante puntate durata e quando finisce

Una nuova vita, la serie con Anna Valle, torna su Canale 5 con quattro puntate. La prima va in onda mercoledì 28 gennaio 2026, e l’ultima, il 18 febbraio. La durata di ogni episodio non è stata ancora annunciata, ma si tratta di una serialità breve che terrà i telespettatori incollati allo schermo per circa tre settimane.

. Quante puntate sono previste per Una nuova vita, la nuova serie tv con Anna Valle in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 28 gennaio 2026; la quarta e ultima mercoledì 18 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 28 gennaio 2026. Seconda puntata: mercoledì 4 febbraio 2026. Terza puntata: mercoledì 11 febbraio 2026. Quarta puntata: mercoledì 18 febbraio 2026. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Una nuova vita? Ogni serata andrà in onda il mercoledì sera dalle ore 21,30 (circa) alle ore 23,30. 🔗 Leggi su Tpi.it

