Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero | quante puntate durata e quando finisce

Morbo K è una miniserie in quattro episodi trasmessa su Rai 1, in occasione della Giornata della Memoria. La programmazione prevede due serate, il 27 e il 28 gennaio 2026, con puntate che approfondiscono temi storici e umani. La durata complessiva e le date di trasmissione sono state pianificate per offrire uno sguardo attento e rispettoso su eventi significativi.

Morbo K: quante puntate, durata e quando finisce. Quante puntate sono previste per Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, la miniserie tv in onda su Rai 1? La miniserie è composta da quattro episodi e, come detto, in occasione della Giornata della Memoria, verrà trasmessa in due serate: la prima martedì 27 gennaio 2026; la seconda e ultima mercoledì 28 gennaio 2026. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Morbo K? Ogni serata andrà in onda su Rai 1 dalle ore 21,30 alle ore 23,40. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti. Streaming e tv. 🔗 Leggi su Tpi.it

