A testa alta – Il coraggio di una donna | quante puntate durata e quando finisce

A testa alta – Il coraggio di una donna è la nuova fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5. La serie si compone di tre puntate, trasmesse a partire dal 7 gennaio 2026 alle ore 21. La narrazione si concentra sulla forza e il percorso di una donna nel contesto della sua vita e delle sue sfide. La durata di ogni episodio e la conclusione della serie sono previste per le settimane successive.

Quante puntate sono previste per A testa alta – Il coraggio di una donna, la nuova fiction con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5? In tutto sono previste tre puntate, a partire dal 7 gennaio 2026, alle ore 21.40. Ambientata in un borgo alle porte di Roma, la storia affronta temi delicati e attuali come la violazione della privacy, la violenza mediatica dei social e il giudizio collettivo che troppo spesso si accanisce sulle vittime dimenticando i veri colpevoli. Appuntamento ogni mercoledì sera in prima visione per tre settimane.

A testa alta - Il coraggio di una donna, torna Sabrina Ferilli: anticipazioni, quante puntate e cosa aspettarci - Sabrina Ferilli torna protagonista in prima serata: una storia di caduta, coraggio e rinascita. libero.it

A Testa Alta – Il coraggio di una donna: trama e quando in tv - Il coraggio di una donna, la nuova serie con Sabrina Ferilli: trama, cast e quando in tv della fiction Mediaset ... superguidatv.it

