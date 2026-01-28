Una Nuova Vita i personaggi

© US Mediaset Anna Valle è Vittoria Greco, una donna in cerca di riscatto e protagonista di Una Nuova Vita, la nuova serie tv in onda su Canale 5 da mercoledì 28 gennaio 2026. Accusata ingiustamente dell’omicidio del marito Leonardo Moser (Luca Capuano), avvenuto otto anni prima, la donna cerca in ogni modo di dimostrare la sua innocenza e di riavvicinarsi al figlio Matteo (Gabriele Rizzoli), nel frattempo cresciuto con i parenti paterni. Un intreccio narrativo dove si alternano diversi personaggi. Conosciamoli meglio attraverso le loro schede di presentazione. Anna Valle è Vittoria Greco. © US Mediaset Medico dalla personalità fiera e determinata, Vittoria ha scontato otto anni di carcere per l’omicidio del marito Leonardo; condanna che non ha mai accettato, in quanto si è sempre proclamata innocente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

