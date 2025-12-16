Call of Duty 2027 apparterrà ad una sotto-serie totalmente nuova con personaggi inediti e tante novità
Call of Duty 2027 si inserisce in una nuova sotto-serie della celebre saga, introducendo personaggi inediti e diverse novità. Secondo alcune indiscrezioni, il gioco rappresenterà un cambiamento significativo rispetto ai titoli precedenti, segnando un nuovo capitolo per la serie sparatutto.
Call of Duty 2027 dovrebbe segnare un cambio di rotta significativo per la celebre saga sparatutto. Secondo recenti indiscrezioni, il titolo non solo introdurrà nuovi personagg i, ma darà vita a una sotto-serie del tutto inedita. L’obiettivo sembra essere quello di rinnovare l’identità del franchise senza legami con il passato. Un progetto ambizioso che punta a sorprendere sia i veterani sia i nuovi giocatori. Al momento non si tratta di annunci ufficiali, ma le informazioni stanno facendo molto discutere la community. Le voci provengono dal leaker noto come Ghost of Hope, che attribuisce lo sviluppo del gioco a Sledgehammer Games, studio già coinvolto in diversi capitoli della serie. 🔗 Leggi su Game-experience.it
This COD 2027 Leak Changes The Franchise
Call of Duty 2027 sarà qualcosa di completamente nuovo - Sledgehammer Games lavora a un capitolo slegato dalle saghe consolidate, ambientato tra fine anni Novanta e inizio Duemila, con un'esperienza inedita. msn.com
Call of Duty 2027 inizierà una nuova serie? - Call of Duty 2027 rompe con la tradizione: niente Black Ops o Modern Warfare. msn.com
