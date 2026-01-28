Una deputata dem è stata aggredita durante un incontro a Minneapolis Trump | Avrà organizzato tutto lei

Durante un evento pubblico a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un aggressore. L’episodio si è verificato martedì sera, lasciando tutti di stucco. Trump ha commentato la vicenda dicendo che l’aggressione potrebbe essere stata organizzata dalla stessa Omar. La deputata sta bene, ma l’episodio ha suscitato molte reazioni nella politica locale e nazionale.

La deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar è stata aggredita martedì sera durante un incontro pubblico a Minneapolis. Mentre stava parlando davanti ai partecipanti e denunciando le politiche di repressione dell’immigrazione dell’amministrazione statunitense, un uomo le ha spruzzato addosso una sostanza non ancora identificata da una siringa. L’aggressore è stato subito bloccato dalla sicurezza e arrestato dalla polizia. Le forze dell'ordine hanno confermato che si tratta di Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, attualmente detenuto nella prigione della contea di Hennepin con l’accusa di aggressione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

