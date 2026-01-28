Minneapolis la deputata dem Omar aggredita sul palco con una siringa Trump | L' avrà organizzato lei impostora

Durante un comizio a Minneapolis, la deputata democratica Omar è stata improvvisamente aggredita sul palco da un uomo che le ha lanciato una siringa. L'uomo è stato subito arrestato. Donald Trump ha commentato la vicenda, sostenendo che l'attacco potrebbe essere stato organizzato dalla stessa Omar, definendola “impostora”. La scena ha suscitato sconcerto tra i presenti, mentre le forze dell’ordine hanno confermato di aver fermato l’aggressore poco dopo l’accaduto.

Tensione sempre più alta negli Stati Uniti dopo i due omicidi avvenuti nelle ultime settimane a Minneapolis. Nella stessa città del Minnesota, la deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira martedì 27 gennaio sera durante un discorso da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa, prima di essere bloccato dalle guardie di sicurezza. L'uomo - Anthony Kazmierczak, 55 anni - è stato condotto fuori dai locali e ammanettato mentre Omar, spesso bersaglio degli attacchi del presidente americano Donald Trump, continuava il suo discorso per altri 25 minuti affermando: «Restiamo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano scagliare contro».

