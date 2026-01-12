Golden Globe Awards 2026 | trionfano Una battaglia dopo l’altra e Hamnet – Nel nome del figlio Adolescence domina la tv

Durante i Golden Globe Awards 2026, sono stati premiati “Una battaglia dopo l’altra” e “Hamnet – Nel nome del figlio” come principali riconoscimenti nel cinema, mentre la serie televisiva “Adolescence” ha conquistato numerosi premi, confermandosi come protagonista della stagione televisiva. La serata ha evidenziato le tendenze e le eccellenze delle produzioni italiane e internazionali nel panorama culturale contemporaneo.

La notte degli Golden Globe Awards 2026 ha incoronato “Una battaglia dopo l’altra” e “Hamnet – Nel nome del figlio” come titoli simbolo della stagione cinematografica, mentre sul fronte televisivo la serie “Adolescence” si è affermata come grande protagonista, raccogliendo numerosi riconoscimenti. Cinema: Anderson assoluto protagonista, Zhao vince il miglior drama. Nel comparto cinema, “Hamnet – Nel nome del figlio” di Chloé Zhao ha conquistato il premio come Miglior film drammatico, imponendosi come una delle opere più apprezzate della serata. A dominare però il palcoscenico è stato Paul Thomas Anderson: “Una battaglia dopo l’altra” ha vinto come Miglior film musical o commedia e ha portato a casa anche Miglior regia e Miglior sceneggiatura, consacrando Anderson come protagonista assoluto della cerimonia. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Golden Globe Awards 2026: trionfano Una battaglia dopo l’altra e Hamnet – Nel nome del figlio, Adolescence domina la tv Leggi anche: Golden Globe 2026, da ‘Una battaglia dopo l’altra’ a ‘Adolescence’: tutti i vincitori Leggi anche: Golden Globe 2026 (VIDEO): trionfa Una battaglia dopo l’altra, premiati Timothée Chalamet e Adolescence, ecco i vincitori Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tutti i look più spettacolari dal red carpet dei Golden Globe 2026; Golden Globes 2026, le nomination: tutto quello che c'è da sapere; Golden Globe 2026: guida completa allo show che inaugura la stagione dei premi; Golden Globes 2026, tutti i vincitori: il cinema appartiene a Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, migliori serie tv The Pitt, The Studio e Adolescence. Golden Globe 2026, i 10 look più belli, secondo noi (e quelli che, invece…) - Quali sono i 10 abiti che ci hanno colpito direttamente al cuore sul tappeto rosso del prestigioso riconoscimento? vanityfair.it

Golden Globe 2026, tutti i vincitori - Nella notte italiana si è svolta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2026. msn.com

Golden Globes 2026: Una battaglia dopo l'altra e Hamnet i migliori film, premiato anche Timothée Chalamet. La lista dei vincitori - La corsa alla statuetta più importante del mondo cinema è appena iniziata ma già si profila come un duello ... ilgazzettino.it

L'83esima edizione dei #GoldenGlobes ha decretato i vincitori dei premi cinematografici e televisivi assegnati dalla Hollywood Press Association. La stand-up comedian, scrittrice e conduttrice radiofonica statunitense Nikki Glaser ha presentato per la secon x.com

Julia Roberts per i Golden Globes 2026 sceglie l'eleganza Giorgio Armani Privé (ma con un tocco ironico) https://vogueitalia.visitlink.me/iKyKGJ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.