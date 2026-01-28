Un Valzer per Rosie le musiciste della Shoah in un recital multimediale a Gandino

Giovedì sera a Gandino si terrà un recital multimediale dedicato alle musiciste della Shoah, intitolato “Un Valzer per Rosie”. L’evento si svolge proprio nei giorni in cui l’Italia e il mondo ricordano le persecuzioni nazifasciste con il Giorno della Memoria. L’assessorato alla cultura ha organizzato la serata alle 20, puntando a mantenere vivo il ricordo di quelle donne e della loro musica, simboli di resistenza e memoria.

Gandino. Nei giorni in cui il mondo ricorda gli orrori delle persecuzioni nazifasciste attraverso il Giorno della Memoria, l’assessorato alla cultura del Comune di Gandino propone giovedì 29 gennaio alle 20.45 il concerto multimediale “ Un Valzer per Rosie ”. La serata viene proposta nell’ Auditorium della Biblioteca Comunale Brignone di piazza Vittorio Veneto e vedrà protagonista Maurizio Padovan dell’ Accademia Viscontea, musicista, storico della musica e della danza, violinista. “Tra le vicende di milioni di donne e bambine a cui fu tolta la parola o che riuscirono a sopravvivere all’orrore dei campi di concentramento – sottolineano gli organizzatori – emergono quelle straordinarie di musiciste, ballerine e poetesse.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Valzer Rosie Giorno della memoria, un evento con le scuole per ricordare le vittime della Shoah a Vasto Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose. Giorno della Memoria, le iniziative in programma per ricordare le vittime della Shoah Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda l’81° anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Valzer Rosie Argomenti discussi: Merate: Un valzer per Rosie in occasione della Shoah; Giorno della Memoria: gli spettacoli nel territorio per non dimenticare; Giornata della memoria, in auditorium la Shoah di musiciste e ballerine; Cosa fare a Merate, Brianza e dintorni: gli eventi del weekend dal 23 al 25 gennaio 2026. Un Valzer per Rosie, le musiciste della Shoah in un recital multimediale a GandinoGiovedì 29 gennaio all'Auditorium della biblioteca un concerto multimediale in ricordo di ballerine, musiciste e poetesse vittime della Shoah ... bergamonews.it Merate: Un valzer per Rosie. Concerto multimediale il 23Si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 21 in Auditorium Comunale a Merate Un valzer per Rosie. Vite straordinarie ... merateonline.it Giovedì 29 Gennaio Un Valzer per Rosie In occasione della Giornata della Memoria, la biblioteca di Gandino ospita un concerto multimediale dedicato alle storie di artiste che, attraverso la musica e la danza, hanno cercato di preservare la propria identità e di - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.