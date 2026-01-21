Giorno della Memoria le iniziative in programma per ricordare le vittime della Shoah

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda l’81° anniversario della liberazione di Auschwitz nel 1945. In questa giornata, numerose iniziative vengono organizzate per commemorare le vittime della Shoah e promuovere la riflessione sul valore della memoria storica. È un’occasione per approfondire il passato e sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di prevenire simili tragedie.

Il Comune di Ravenna, insieme ad altre istituzioni e realtà del territorio, ha organizzato un programma di iniziative, che si svolgeranno già a partire da giovedì 22 e fino a giovedì 29 gennaio Martedì 27 gennaio ricorre l’81° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta nel 1945. La data è stata istituita per celebrare il Giorno della Memoria e ricordare la Shoah, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento di milioni di persone. Il Comune di Ravenna, insieme ad altre istituzioni e realtà del territorio, ha organizzato un programma di iniziative, che si svolgeranno già a partire da giovedì 22 e fino a giovedì 29 gennaio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A Baronissi un Albero della Memoria per ricordare le vittime dell’OlocaustoA Baronissi, in occasione della Giornata della Memoria, si realizza un Albero della Memoria dedicato alle vittime dell’Olocausto.

Baronissi: nasce l’Albero della Memoria per ricordare le vittime dell’OlocaustoA Baronissi nasce l’Albero della Memoria, un simbolo dedicato a ricordare le vittime dell’Olocausto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Giorno della Memoria; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; 40 libri per raccontare il Giorno della memoria a bambini e ragazzi; 27 gennaio, Giorno della Memoria.

Giorno della Memoria, dalla Rocca alla stazione: il programma delle cerimonieCOMUNE DI BERGAMO. Martedì 27 gennaio cerimonie alla Rocca, in stazione e a Palazzo Frizzoni con scuole e associazioni per ricordare le vittime della Shoah e delle deportazioni. ecodibergamo.it

Giorno della memoria, le iniziative ad AssisiLa memoria ci aiuta a riflettere e a fare nostra la sofferenza ma anche lo spirito di solidarietà e di altruismo dei Giusti e di tante altre persone benemerite che, negli anni bui della Shoah, non so ... ansa.it

"Il passato che interroga il presente": il Comune di Gallarate celebra il Giorno della Memoria, ospiti Antonio Maria Orecchia, professore di storia contemporanea, e Emanuel Segre Amar, presidente del Gruppo Sionistico Piemontese #gallarate #giornodellame - facebook.com facebook

Il 27 gennaio ricorre il "Giorno della Memoria", dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto e alla riflessione sugli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Scopri il programma delle iniziative: eventi.comune.torino.it/calendario/gio… #Torino #giornodella x.com