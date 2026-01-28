Un valore alterato della prolattina può essere un problema per il concepimento?

Un problema legato a un valore alterato della prolattina potrebbe complicare il concepimento. Una donna che cerca una gravidanza da due anni e ha fatto vari controlli senza trovare anomalie si interroga su questa possibile causa. La prolattina, infatti, può influire sulla fertilità, anche se i risultati degli esami di routine sono normali. È importante approfondire, magari con ulteriori test, per capire se questa può essere la strada giusta da seguire.

Buondì, sto cercando una gravidanza da due anni e ho fatto diversi esami di routine, tutti nella norma. L'unico valore alterato è la prolattina che risulta sempre "borderline": non troppo alta da richiedere farmaci, ma neanche perfettamente nella norma. Il mio ginecologo dice che può essere un fattore che disturba l'ovulazione. È davvero possibile che una prolattina solo lievemente elevata blocchi il concepimento? Quali sono gli approfondimenti da fare in questi casi?

