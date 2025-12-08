Netflix compra Warner Trump | Può essere un problema sarò coinvolto nella decisione

La possibile fusione tra Netflix e Warner Bros. Discovery è ormai al centro del dibattito politico ed economico statunitense. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che seguirà da vicino la transazione, ritenuta da molti analisti una delle operazioni più delicate nella storia dell’intrattenimento. L’accordo, valutato oltre 72 miliardi di dollari, potrebbe ridefinire gli equilibri globali dell’audiovisivo. Trump ha riconosciuto i potenziali benefici industriali della fusione, ma ha anche avvertito che la concentrazione di mercato “potrebbe essere un problema”. La decisione finale passerà attraverso una complessa serie di valutazioni economiche e antitrust, negli Stati Uniti e non solo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

