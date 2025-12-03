Uomo trovato riverso a terra in stato di ipotermia | soccorso d'urgenza muore poco prima di arrivare in ospedale
Un uomo di 80 anni, soccorso dopo essere stato ritrovato riverso a terra a Bellano (Lecco), è morto poco prima di arrivare in ospedale. Trovato in condizioni di semiassideramento e con un'intossicazione etilica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
