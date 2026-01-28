Aggressione nel parcheggio di un condominio | uomo trovato privo di sensi alla periferia di Latina

Un uomo di 43 anni, residente ad Aprilia, è stato trovato privo di sensi nel parcheggio di un complesso di edilizia popolare alla periferia di Latina. I vicini hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto e hanno portato l’uomo in ospedale. Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo.

Un uomo di 43 anni residente ad Aprilia è stato trovato a terra e incosciente nel parcheggio di un complesso di edilizia popolare nella periferia di Latina. Il corpo era accasciato nei pressi di via Ezio, non lontano dall'area verde di via Virgilio, nella zona dell'ex Villaggio Trieste. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l'intervento urgente dei soccorsi. I soccorsi e il ricovero al Goretti. L'allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato quando alcuni passanti hanno notato la persona riversa sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del pronto intervento sanitario, che hanno disposto il trasferimento immediato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti.

