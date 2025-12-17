Il piano europeo sulla casa supera il piano fantasma di Meloni e Salvini

Il piano europeo sulla casa si presenta come un'iniziativa concreta, superando le proposte ancora poco chiare e non definite di Meloni e Salvini. Dopo gli annunci della premier, il progetto prende forma, suscitando attenzione e aspettative per un intervento che mira a rilanciare il settore immobiliare e le politiche abitative in Italia e in Europa.

© Linkiesta.it - Il piano europeo sulla casa supera il piano fantasma di Meloni e Salvini La premier Giorgia Meloni lo aveva annunciato ad agosto al meeting di Rimini. E lo ha ripetuto pure qualche giorno fa dal palco di Atreju. Il governo finanzierà «un grande piano casa», ha detto, «per dare alle giovani coppie un alloggio a prezzi calmierati». Ma mentre gli annunci italiani sono rimasti tali, il piano di Meloni nel frattempo è stato battuto sul tempo dall'arrivo piano europeo per la casa presentato a Strasburgo dal commissario socialista Dan Jørgensen. Il 27 agosto scorso, da Rimini Meloni aveva definito il piano casa come «una delle priorità sulle quali intendiamo lavorare insieme al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini».

Perché il Piano casa europeo non risolverà la crisi abitativa in Italia - La proposta Jorgensen da 150 miliardi favorisce i privati invece di affrontare l'emergenza degli alloggi sociali per le famiglie in difficoltà ... ilfattoquotidiano.it

Oggi al Parlamento europeo di Strasburgo, nel mio intervento sul piano europeo per l’edilizia abitativa a prezzi accessibili, ho ribadito un principio chiaro: la casa non è un lusso, è un diritto. Servono trasparenza e stop alla speculazione. x.com

Ecco il programma dei dibattiti della Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Lunedì 15 Dicembre • Riforma Politica Agricola Comune (PAC): voto finale sull’aggiornamento delle norme agricole • Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili M - facebook.com facebook

