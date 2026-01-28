Questa volta non si tratta di parole, ma di una polemica che accende il dibattito politico. Barbara Saltamartini, ex deputata, accusa la prima donna presidente del Consiglio di aver firmato un “patto contro le donne”. La sua critica si basa su un’osservazione semplice: secondo lei, la mancanza di voti ha portato questa donna a fare scelte che penalizzano le donne. Saltamartini ha anche scritto un libro su questa storia, alimentando ulteriormente le tensioni tra le parti. La questione diventa subito uno dei temi principali in Parlamento, con il confronto

Complimenti alla prima donna presidente del consiglio, quella donna che, secondo l'ex deputata per mancanza di voti Barbara Saltamartini che ha persino scritto un libro in proposito, avrebbe «mandato in tilt il femminismo».

La violenza sulle donne rimane una questione centrale, spesso sottovalutata.

Gli atenei milanesi firmano un patto contro la violenza sulle donne

Argomenti discussi: Ciclone Harry e crisi climatica, serve un patto per il clima; Borghi Autentici d'Italia in Calabria: a Roseto e San Lorenzo Bellizzi un patto contro lo spopolamento; Un anno dopo: il patto faustiano con un re psicotico; Non più consenso ma dissenso nel nuovo testo del ddl stupri proposto da Bongiorno e pene ridotte. L'opposizione: Rotto un patto, gravissimo.

Ddl stupri, Bongiorno cambia il testo: sparisce la parola consenso. Le opposizioni: Rotto un patto. GravissimoLa senatrice Giulia Bongiorno, relatrice del ddl sulla violenza sessuale, ha presentato una proposta di riformulazione del testo che è ora all’esame della commissione Giustizia e che verrà votata la p ... blitzquotidiano.it

Contro l’indigenza un patto di ferro: in Calabria l’Osservatorio si allea col Banco AlimentareIl Direttore dell'Osservatorio Regionale, Antonio Belmonte, annuncia un piano strutturato che vede la collaborazione di Giunta e Assessorato alle Politiche Sociali. Un investimento di 80 milioni di eu ... montaltouffugonline.it

Addio al patto Meloni-Schlein contro la violenza sessuale. La destra cancella dal testo la parola «consenso» sostituita da «dissenso». Ma le donne che protestano al senato vengono assediate dalla polizia. Mentre in nome della sicurezza fioccano proposte re - facebook.com facebook

Violenza sulle donne, Bongiorno fa sparire “consenso”. Opposizioni: rotto patto con Meloni x.com